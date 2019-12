Kwaaitaal blijft bij VCW

districtsbeker Bavel schiet er elf in en bekert verder, Gilze geeft het weg

19 december Bavel overwintert in het bekertoernooi. De ploeg had geen enkel probleem met Waalre en legde er zelfs elf in het netje. Rijen werd uitgeschakeld. Gilze haalde het ook niet, al stond die ploeg in de slotminuut zelfs nog met 1-3 voor.