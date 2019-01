Kruisland wint ruim, maar verliest Denneboom, bizarre pot Beek Vooruit

zondag 2EKruisland is zonder tot het gaatje te moeten gaan met een ruime en wat geflatteerde 5-1 overwinning op Zundert goed uit de winterstop gekomen. JEKA lukte het niet om een goede doorstart in de competitie te maken. En wat te denken van het bizarre potje van Beek Vooruit: 5-5.

De opstelling van de thuisclub kende alvast één grote verrassing. Romano Denneboom, die na afloop van het vorige seizoen zijn schoenen aan de wilgen had gehangen, maakte zijn rentree. Lang duurde het niet, want al na negentien minuten hinkte de ex-international van het veld. ,,De eerste diagnose is een afgescheurde achillespees,” somberde trainer Natalino Storelli. ,,Balen, want we dachten eindelijk weer een oplossing gevonden te hebben voor de spitspositie.” Toch kreeg Zundert het met het uitvallen van Denneboom lastiger. Waar het in eerste instantie het vizier kon richten op het aanspeelpunt kreeg het daarna te maken met lopende mensen.

Kruisland trok meteen het initiatief naar zich toe maar zag Zundert verrassend op voorsprong komen. Het eerste schot op doel, een diagonaal schot van Jesse Mouws was meteen raak. Drie minuten later dook Mouws opnieuw op voor Martijn Geerligs, maar dit keer redde de doelman knap. Het was het sein voor de thuisclub om het tempo nog wat op te voeren. Binnen een kwartier was het drie keer raak. Eerst kopte de bedrijvige Tom Schipper een corner tegen de touwen, vervolgens scoorde de door Fredson Lucas knap vrij gespeelde Aimen Hadjaissa de 2-1, waarna Peter Gommeren op slag van rust voor de derde tekende. Na rust was het gezapig, pas in de slotfase liep Kruisland verder uit.

Kruisland - Zundert 5-1 (3-1). 19. Jesse Mouws 0-1, 29. Tom Schipper 1-1, 31. Aimen Hadjaissa 2-1, 44. Peter Gommeren 3-1, 87. Achraf Chouiter 4-1, 90. Rik Schouw 5-1.

JEKA-Zeelandia Middelburg 0-1 (0-0) 0-1 Ruben van Winkelhof.

Thuis tegen Zeelandia Middelburg verloor de ploeg van Bas Liebregts met 0-1. JEKA-trainer Liebregts: ,,Zeelandia was iets sterker. Al met al een teleurstellende nederlaag, maar dit gaan we volgende week weer rechtzetten.” Door de nieuwe nederlaag blijft JEKA wel onderin bungelen.