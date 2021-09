Kruisland wint met 14-0 van Madese Boys, RBC klopt Roosendaal in stadsderby

zondag 2eDe van voormalig hoofdklasser IFC overgekomen Yoeri Rombouts was op dreef namens zijn nieuwe club Kruisland. Maar liefst acht keer scoorde hij in de met 14-0 gewonnen wedstrijd tegen een ernstig verzwakt Madese Boys. RBC is eerste achtervolger nadat het de stadsderby met 2-0 won van Roosendaal.

Kruisland - Madese Boys 14-0 (8-0). 1-0 Yoeri Rombouts, 2-0 Mike de Bruijn, 3-0, 4-0 en 5-0 Rombouts, 6-0 Richelor Sprangers, 7-0 Rombouts, 8-0 De Bruijn, 9-0 Ayoub Boudouch, 10-0 Mitchell Ott, 11-0 Remco van de Riet, 12-0, 13-0 en 14-0 Rombouts.

,,Dit hadden we zelf ook niet verwacht na een matige voorbereiding. Er stond gewoon geen maat op", aldus trainer John Taks. ,,Zij waren heel goed en wij heel slecht", wilde Made-trainer Dion Schuurmans zich niet verschuilen achter een door gestopte en geblesseerde spelers gedevalueerd team. ,,Uiteindelijk zijn het maar drie punten die we verliezen.”

Beek Vooruit - WSC 2-2 (1-1). 1-0 Lars Bastijn, 1-1 Yorick Hulsman (pen.), 2-1 Flemming Oprel, 2-2 Soufiane Bakkali.

,,Tevreden met het punt na een hele slechte voorbereiding,” aldus Beek Vooruit-trainer Marcel van Helmond, trainer van Beek Vooruit. ,,We hebben als een team geknokt voor dit resultaat”.

JEKA - TSC 2-3 (2-1). 1-0 en 2-0 Randy Klees, 2-1 en 2-2 Tim Rubenkamp, 2-3 Nino Doelman.

,,Een hard gelag, ik ben not amused", keek JEKA-trainer Ivo van Moergestel terug. ,,We startten erg goed, hadden controle, maar misten bij een 2-1 stand via Klees een strafschop. Gaat die erin, is de wedstrijd gespeeld.” Collega Ad Looijmans noemde de zege van TSC zwaarbevochten. ,,Ze maakten het ons erg lastig.”

Rijen - Bavel 1-1 (0-0). 1-0 Dave Voermans, 1-1 Niek Akkermans.

,,Je krijgt niet altijd wat je verdiend,” verzuchtte Rijen-trainer Freddy Kruijs. ,,Uiteindelijk dik tevreden met het spel, maar niet met het niet benutten van de vele mogelijkheden.”

Cluzona - FC Tilburg 2-2 (1-0). 1-0 Ruben Maas, 1-1, 1-2, 2-2 Sam Snoeijs.

De thuisclub kwam door een solo van Maas voor rust op 1-0. De laatste drie treffers vielen allemaal in de slotminuut.

RBC - Roosendaal 2-0 (0-0). 1-0 Kenny van der Weg, 2-0 Giovanni Moerland.

RBC kreeg de zege niet cadeau in de stadsderby tegen Roosendaal. Bijna 1.000 toeschouwers zagen hoe Roosendaal-doelman Roy de Weert zich tot de 67ste minuut kranig wist te weren. Op een kanonskogel van oud-prof Kenny van der Weg was De Weert kansloos.

Volledig scherm Roosendaal (lichtblauwe shirts) weerde zich kranig tegen RBC. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Roosendaal bleef aandringen, maar kon ook in de 97ste minuut geen gelijkmaker scoren. In de daaropvolgende counter bleef Giovanni Moerland moederziel alleen achter op de middenstip om de weggewerkte bal fluitend in het lege doel te lopen: 2-0.

Volledig scherm Gerson Pisas (midden) baalt nadat een Roosendaal-verdediger hem de bal heeft ontfutseld. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Na afloop gaf RBC-trainer Robert Braber de credits aan Roosendaal. ,,Zij hebben ons een hele moeizame dag bezorgd door compact en erg gedisciplineerd te spelen. Aan onze kant was het allemaal nog net niet. In dergelijke wedstrijden moet je de tegenstander kapot spelen, daardoor hadden we het onszelf makkelijker kunnen maken. Anderzijds hebben we zelf nagenoeg niets weggegeven”.

Bezoekend trainer Mark Klippel was ondanks het verlies allesbehalve ontevreden. ,,We hebben een manier gezocht om het hen zo lastig mogelijk te maken, dat is ons lange tijd erg aardig gelukt. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik trots ben op de groep. Voor rust hebben we enkele keren voor gevaar kunnen zorgen. Na rust nauwelijks.”