Kruisland vloert Cluzona in derby, klinkende overwinning Rijen in Tilburg

Kruisland - Cluzona 3-1 (1-0). 1-0 Stanislav Stankov, 2-0 Faris Ouaddaf, 3-0 Ahmed Didi (pen.), 3-1 Tom Sanen.

,,Dit was het duel waarin we konden laten zien dat we nog ambities hebben", aldus Kruisland-trainer Bram Plomp, die zijn ploeg zakelijk zag spelen voor de overwinning. Marcel van der Sloot, coach van Cluzona: ,,Niet iedereen haalde een voldoende. Maar ik voorzie voor de tweede seizoenshelft geen problemen.”

Madese Boys - TSC 1-2 (1-0). 1-0 Bjorn de Bruijn, 1-1 Axel Teuns, 1-2 Tyrone Zschusschen.

“Complimenten naar de keeper van TSC, Bart van den Hoven. Hij hield er heel veel uit. Wij zijn echt nog niet zo ver dat we deze wedstrijden in het slot kunnen gooien”, sprak Madese Boys-trainer Dion Schuurmans. TSC-trainer Ton Cornelissen: ,,Na de rode kaart aan onze kant hebben we lef getoond.”

DESK - Beek Vooruit 2-3 (1-1). 0-1 Loek Schalk, 2-2 Joep Bulkmans, 2-3 Loek Schalk.

Beek Vooruit-trainer Arno Gabriëls noemde de zege op hekkensluiter DESK ‘zwaarbevochten’. “De rode kaart voor hen was het kantelpunt. Wij gingen toen veel te gemakzuchtig spelen. Gelukkig sleepten we de overwinning in de laatste fase nog over de streep.”

Sarto - Rijen 1-3 (0-1). 0-1 e.d. Sarto, 0-2 Freek Trommelen, 1-2 Sarto, 1-3 Yassin Ben Messaoud.

“Dit is wel een feestje waard”, zei Rijen-trainer na de overwinning op de koploper. “Sarto is een sportieve en voorbeeldige club, die ik, uiteraard na Rijen, het kampioenschap ook wel gun. Het was een mooie middag, met een mooi feestje na afloop.”

JEKA - Roosendaal 0-2 (0-0). 0-1 Toni Ngombojoao, 0-2 Tom van de Borst (pen.)

“Het is voor mij natuurlijk allemaal nieuw’', vertelde nieuwbakken JEKA-trainer Ivo van Moergestel over zijn debuut. “De eerste helft was op basis van inzet en discipline prima. Na de rode kaart van hun sloop er bij ons twijfel in, dat hielp Roosendaal wel in het zadel.”

“Belangrijk om na de winterstop meteen te beginnen met winst. En op basis van de tweede helft dik verdiend ook, wij speelden het slimmer uit,” vond Roosendaal-trainer Peter Sweres. De bezoekende zege kwam in de slotfase tot stand, opvallend genoeg met een numerieke minderheid na een rode kaart voor Lars Magielse voor protesteren.