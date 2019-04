Kruisland verspeelt dure punten tegen hekkensluiter, vier clubs delen laatste plaats in degradatiestrijd

zondag 2EDe finish komt in zicht voor de vier titelkandidaten Madese Boys, Unitas’30, Cluzona en Kruisland. In het slot van de koers mag je geen fouten meer maken. Unitas’30 en Cluzona deden dat niet, Kruisland en Madese Boys wel. Aan de meet zal duidelijk worden hoe schadelijk het 3-3-gelijkspel van Kruisland tegen degradatiekandidaat WSC en het doelpuntloos gelijkspel van Madese Boys is.

JEKA - Unitas ‘30 1-4 (0-2) 0-1 Justin Kwee, 0-2 Matthijs Broos, 1-2 Merijn Notenboom, 1-3 Roman Witting, 1-4 Papito Puriel.

,,In een fase dat we echt beter waren, werden ook nog eens twee goals van ons onterecht afgekeurd wegens buitenspel”, baalde JEKA-trainer Bas Liebregts. ,,Voor rust kwamen we zonder groots te spelen al op 0-2, daarna speelden we te makkelijk om het goed op te pakken”, aldus Unitas’30-trainer Kees de Rooij.

Uno Animo - Madese Boys 0-0.

,,Eerlijkheidshalve is het gelijkspel terecht”, oordeelde Madese Boys-trainer Mark Klippel. ,,We waren niet in goeden doen om door de hechte organisatie heen te voetballen.”

Beek Vooruit - Rijen 4-0 (2-0) 13. Loek Schalk 1-0, 14. Loek Schalk 2-0, 61. Boye Snoek 3-0, 72. Snoek 4-0.\

Beek Vooruit gaf Rijen in de eerste helft een lesje in effectief voetbal. Na rust kwam de thuisploeg nooit meer in de problemen en vergat het eigenlijk naar een monsterscore uit te lopen. ,,Lekker” oordeelde Beek Vooruit-trainer Arno Gabriels na afloop. ,,Nu hoeven we definitief niet meer omlaag te kijken.”

Max Raeven, trainer van Rijen, was teleurgesteld in zijn elftal, met name in de tweede helft. ,,In de openingsfase waren we goed, maar symbolisch voor ons spel de laatste tijd is dat zo’n strafschop er niet ingaat.”

Rijen was in het eerste deel van het eerste bedrijf inderdaad de beter voetballende ploeg, maar moest toezien hoe, vlak na gemiste pingel van Trommelen, Loek Schalk binnen een minuut met de 1-0 en 2-0 de wedstrijd eigenlijk al in het slot gooide.

Na rust controleerde Beek Vooruit het treffen, liep het uit naar 4-0, maar verzuimde het in wezen zich naar een monsterscore te voetballen. Boye Snoek, zondagmiddag de uitblinker bij de thuisploeg, tekende voor de 3-0 en 4-0.

Zundert-Sarto 3-2 (1-2) 0-1 Tim van Bladel, 1-1 Jesse Mouws, 1-2 Van Bladel, 2-2 Mike Daemen, 3-2 Tim Englebert.

Zundert-trainer Ger Musters sprak terecht van een ‘cruciale zege’. ,,Wel zwaarbevochten”, voegde hij eraan toe. ,,We hebben puur op kracht en wilskracht gewonnen.”

Hoeven - Zeelandia Middelburg 3-0 (2-0) 1-0 Jim Franssen, 2-0 Sander Ouwerkerk (e.d.), 3-0 Rick Braspenning.

Hoeven-coach Eric Koenraads was tevreden. ,,Een goede, terechte zege. Als we zo spelen als de laatste weken heb ik zoiets van laat de tegenstand maar komen, wie het ook is.”

VOAB - Cluzona 1-5 (0-4) 0-1 en 0-2 Ruben Maas, 0-3 en 0-4 Wesley Smits, 0-5 Maas, 1-5 Maarten Immink.

Cluzona had na één punt uit de laatste drie duels wat recht te zetten en schoot uit de startblokken. Het gevreesde spitsenduo Smits-Maas verdeelden de vier treffers voor rust gelijkmatig.

Kruisland - WSC 3-3 (2-2) 5. Yorick Hulsman 0-1, 25. Mounir Maamar 0-2, 29. Ahmed Didi 1-2, 31. Didi 2-2, 63. Maamar 2-3, 90. Peter Gommeren 3-3.

,,Gelijk tegen WSC, Hoeven en Zundert. Als je die wedstrijden had gewonnen, had je bovenaan gestaan”, weet Kruisland-trainer Natalino Storelli. Drie doelpunten moet normaal gesproken, zeker op eigen veld, genoeg zijn. Maar zoals uit de cijfers blijkt: Kruisland krijgt té veel doelpunten tegen: 44 in 22 wedstrijden.

Tegen WSC gaf de ploeg drie cadeautjes weg. Twee keer zag doelman Jeremy Troost er niet goed uit: eerst verwerkte hij een houdbaar schot slecht, waardoor gescoord werd uit de rebound, daarna zag hij een vrije trap - recht op hem af geschoten - via de lat binnen vallen. Ahmed Didi repareerde de schade in de eerste helft met twee goals in twee minuten.

Het derde cadeautje werd weggegeven door Fredson Lucas. De centrale verdediger treuzelde en gaf de bal zo aan een tegenstander mee: 2-3. ,,Drie ongelukkige momenten”, volgens Storelli. ,,Eén fout kun je nog herstellen, maar drie...”

Toch lukte het. Met tien man, want Aimen Hadjaissa viel geblesseerd uit en Storelli was al uitgewisseld. In de laatste minuut scoorde Peter Gommeren de 3-3. ,,We scoren heel veel, maar een echte kampioen scoort ook nog op dat soort momenten. Als je nog de 4-3 maakt, kun je spreken van het geluk van de kampioen, maar dat geluk hebben wij niet.”