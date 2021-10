Kruisland-spits Rombouts de logische koploper in het topscorersklassement

Jip van der Lely heeft zin een seizoen vol derby's met Seolto, te beginnen met ‘een klassieker’ tegen Klundert

24 september Het is voor Seolto een lekker potje om mee te beginnen: meteen aan de bak in de derby tegen Klundert. Jip van der Lely heeft er zin in. Eindelijk weer serieus het veld op, ’s middags om vijf uur nog wel, met naderhand in de kantine een gezellige avond en zelfs een DJ.