Kruisland medekoploper na derbyzege tegen Roosendaal

zondag 2EKruisland schakelde zaterdagavond hoogvlieger Roosendaal uit in de strijd om de eerste periodetitel: 1-0. Kruisland heeft door de overwinning even veel punten als koploper Sarto, maar een beduidend lager doelsaldo.

Kruisland - Roosendaal 1-0 (1-0) 1-0 Cheyondre Richardson.

De drukbezochte derby werd in het eerste half uur gedomineerd door de thuisclub. Roosendaal had geen antwoord op de veelvuldige crosspasses en het positiespel van de thuisclub. Halverwege het eerste bedrijf kwamen de oranjehemden na een actie om in te lijsten op voorsprong. Achmed Didi nam snel een vrije trap en schilderde de bal van op het linkermiddenveld op de schoen van Tsanislav Tsankov, die in één voetbeweging Cheyondre Richardson de diepte in stuurde. De spits maakte alleen voor doelman Roy de Weert geen fout.

Na rust werd het spel minder. Roosendaal ging steeds opportunistischer spelen en drong Kruisland terug. Het leverde slechts één grote mogelijkheid op voor Roosendaal-invaller Robin Franken die de bal via bovenkant lat over het Kruislandse doel schoot. Aan de andere zijde teisterde Didi de lat, terwijl Tom Schipper voorlangs schoot.

Kruisland-trainer Bram Plomp, met een verleden als voetballer bij Roosendaal, was bijzonder tevreden over het optreden van zijn ploeg. “Voor rust hadden zij geen grip op ons spel en kwamen we verdiend op voorsprong. In de tweede helft hadden we de rust aan de bal niet meer en vergaten we de vleugels te zoeken. Door de mouwen op te stropen hebben we de winst gepakt. Al met al verdiend denk ik”.

Roosendaal-collega Peter Sweres baalde vooral van de eerste helft. “Van tevoren hadden we goede bedoelingen om de druk bij de concurrentie te leggen. Daar hebben we met name in de eerste helft niets mee gedaan. We waren te lief en te passief. Na rust toonden we meer enthousiasme maar ook dat leverde uiteindelijk maar één kans op.”