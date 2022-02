Kruisland maakt pas op de plaats na nederlaag bij koploper

Van der Weg per direct weg bij RBC, biedt TSC excuses aan voor ongeregeld­he­den, maar: ‘Ik heb niet geslagen’

Kenny van der Weg (30) stopt per direct met voetballen. De verdediger van RBC, die in het verleden geruime tijd voor onder meer NAC in het betaalde voetbal speelde, kwam afgelopen week in opspraak na het verloren duel met TSC (1-2). Dat was reden om afscheid te nemen van het amateurvoetbal. Ook Marouane Hamdoune is per direct weg bij RBC.

7 december