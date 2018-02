Kruisland klopt koploper, Madese Boys wint van Rijen

Unitas '30-Moerse Boys 0-3 (0-1) 0-1 Bart van den Broek, 0-2 Leroy Daems, 0-3 Mitchel van Overveld.

Moerse Boys scoorde op perfecte momenten. Vlak voor rust tekende Bart van den Broek voor de 0-1, even na rust kopte Leroy Daems een corner binnen voor de 0-2. "Ondanks dat we niet scherp begonnen aan de wedstrijd, hebben we een regelmatige zege geboekt. De cijfers 0-3 zijn duidelijk," zei Jurgen Arnouts, trainer van De Moer. "Onze keeper heeft in het gehele duel een keer een redding moeten verrichten. Dat zegt eigenlijk wel genoeg."

Zundert-VOAB 0-1 (0-0) 0-1 Stijn van Laarhoven.

"Heel sneu voor mijn ploeg," vond Zundert-trainer Ger Musters. "We hadden simpelweg een punt verdiend. Niet meer maar zeker ook niet minder." Volgens Musters was het een typische 0-0 wedstrijd. "Het was een wedstrijd op een zeer moeilijk bespeelbaar veld, waarin beide ploegen nauwelijks tot kansen kwamen. Wij krijgen de eerste grote kans in de tweede helft, die missen wij. Zij maken uit een klutsbal de voor ons zeer ongelukkige 0-1." Maar trots was Musters ook: "Jazeker. Ik kan mijn ploeg niets verwijten. Zoals altijd heeft het elftal weer heel veel arbeid geleverd. Het zit nu even niet mee, maar na carnaval staat Zundert er weer."

SCO-Uno Animo 0-0.

"Het was bar en boos. Bedroevend, zo slecht," liet SCO-trainer Dion Schuurmans weinig heel van het duel. "Misschien waren wij net iets minder slecht dan Uno Animo, maar ook wij konden in het geheel geen aanspraak maken op de overwinning."

Sarto - Kruisland 0-1 (0-0) 0-1 Ricardo Mannie.

"Een teamprestatie en een beloning voor de goede manier waarop we de laatste weken op het trainingsveld bezig zijn," aldus trainer Natalino Storelli van de oranjehemden. Kruisland domineerde het duel maar vergat aanvankelijk zoals zo vaak de kansen te verzilveren. Pas na een klein uur bracht Mannie de verdiende 0-1 op het bord. De zege kwam daarna niet echt meer in gevaar. Storelli was uiteraard dik tevreden; "We mogen nu even tevreden zijn maar zijn er nog lang niet. Deze lijn moeten we door trekken."

MOC'17 - Cluzona 3-3 (2-2) 0-1 Wesley Smits, 1-1 en 2-1 Hein Loman, 2-2 Toon de Bruijn, 3-2 Gerson Pisas, 3-3 Ruben Maas (pen.).

MOC-trainer Theo Ducaneaux baalde na afloop van het gelijkspel; "Cluzona komt hier goed weg, vooral door de goedkoop gegeven strafschop in de slotminuut. Wij domineerden het duel, met name de spelhervattingen van John van Loenhout zorgden regelmatig voor dreiging."

Rijen-Madese Boys 1-3 (0-2) 9. Dennis Marijnissen 0-1 (pen.), 33. Hovsep Manukjan 0-2, 53. Robbie Kerremans 0-3, 89. Glenn van Riel 1-3.

Madese Boys boekte een wel heel eenvoudige zege in Rijen. Thuisploeg Rijen was nooit bij machte het de gasten moeilijk te maken en, het meest opvallend, creëerde zelf ook nagenoeg niets. Na een voor Rijen al hopeloos lijkende 0-2 bij rust, speelde Madese Boys zich in de tweede helft naar een ruime 1-3 overwinning. En daar mochten de gastgevers eigenlijk nog blij mee zijn. Man van de wedstrijd werd Hovsep Manukjan, die met twee goals en het veroorzaken van een strafschop beslissend was.

Beek Vooruit - Zeelandia Middelburg 3-2 (2-0)- 40. 1-0 Joost Schalk, 42. 2-0 Loek Schalk, 66. 2-1 Dennis Kovacevic, 81. 3-1 Joost Schalk, 90. 3-2 Jorn Soethout.

Na afloop was het weer Boemeldonck Vooruit, want zo heet Prinsenbeek de komende dagen. Beek Vooruit, toch al niet vies van een feestje, nam na een 3-2 zege op Zeelandia Middelburg een voorproefje op carnaval. Met de tweeling Schalk, Joost tweemaal scorend en Loek één keer, maar ook met keeper Pim Vincenten als middelpunt. De goalie van Beek Vooruit eiste met prima reddingen een hoofdrol voor zich op. Dat gaf de doorslag in een duel tussen twee gelijkwaardige ploegen.

Trainer Arno Gabriëls dacht er zo het zijne van. "Niet best gevoetbald, " vond hij. "Er ging te veel fout. Slordigheden vaak en daar baal ik van. Maar toch, drie punten in de knip. Dan vier ik natuurlijk ook carnaval."