Kruisland hengelt Faris Ouaddaf binnen en strikt jonge talenten

Ouaddaf maakte naam door in de voorbereiding op het huidige seizoen een fraai doelpunt te maken in een oefenwedstrijd tegen NAC. De flegmatieke aanvaller maakte een akka, kapte naar binnen en schoot in de verre bovenhoek. Het leverde hem ook complimenten op van de spelers van NAC.

Kruisland heeft de komst van Ouaddaf vol trots gepresenteerd met een video op het eigen Instagram-kanaal. Ook daar is het doelpunt tegen NAC in te zien. ,,Ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Er waren meerdere clubs geïnteresseerd maar uiteindelijk had ik het beste gevoel bij SC Kruisland”, zegt Ouaddaf op de clubkanalen.