Kruisland-familie dansend naar de eerste klasse

,,Nee, geen vreemdelingenlegioen. Maar een familie!’’ Het woord ‘vreemdelingenlegioen’ dreunde zondagmiddag over sportcomplex Campenhoef in Tilburg. Kruisland en Schaijk liggen ruim honderd kilometer uit elkaar. Maar op het internet is iedereen je buurman. Dat DAW Schaijk de tegenstander in de strijd om een plek in de eerste klasse op Facebook had aangeduid als ‘vreemdelingenlegioen’, ging als een lopend vuurtje door de Kruislandse selectie.