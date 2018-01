Kruisland en MOC'17 boeken cruciale zeges, Cluzona verliest terrein

zondag 4b Internos en BSC in evenwicht, Alliance verliest terrein

28 januari Na het 1-1 gelijkspel van vorige week tegen VVR is Alliance er opnieuw niet in geslaagd om de ploeg uit Rijsbergen punten afhandig te maken. Deze keer bleven de Roosendalers zelfs volledig met lege handen: 3-2. Alliance is nu de aansluiting met koploper Schijf kwijt. Internos en BSC speelden gelijk: 1-1.