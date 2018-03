Kruisland boekt vierde zege op rij, Moerse Boys haalt uit tegen SCO

Kruisland - Uno Animo 2-1 (1-0) 17. 1-0 Rik Schouw (pen.), 56. 2-0 Schouw, 57. 2-1 Rick van Loon.

Schouw was de beste man aan de kant van de thuisclub. Niet alleen zorgde hij voor beide treffers, ook was hij door zijn oog voor het positiespel telkens op de juiste plaats. Uno Animo was in de beginfase niet meer dan een figurant in een grote rondo, al was Storelli niet geheel tevreden: ,,We willen het misschien wel te mooi doen. We mogen niet vergeten efficiency te koppelen aan goed voetbal." De 1-0 viel uit een door Romano Denneboom verdiende strafschop. De 2-0 was een rebound na een schot van Faisal Bensiali. In de slotminuut hield Martijn Geerlings er nog een vrije trap uit.