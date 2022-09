Kruisland-aanwinst Sven Mbikulu openhartig over donkere periode: 'Ik merkte meteen hoe waardevol een mental coach was’

Dongen kijkt met ‘mentor’ Avontuur uit naar vele Brabantse onderons­jes in derde divisie: ‘Mooi toch?’

Dongen trapt zondag in de derde divisie trapt het nieuwe seizoen af met een uitwedstrijd tegen Hercules. De selectie onderging geen complete metamorfose, maar het sportcomplex wel.Hoog tijd om te kijken hoe de wind in het Brabantse dorp waait. ,,Heel benieuwd waar we staan.”

20 augustus