'Kruis' door seizoen Tholense Boys: ‘Je verpietert aan de zijlijn’

transfer Baronie versterkt zich met NAC-ta­lent en ziet ‘garantie op doelpunten’ verlengen

22 februari In de selectiesamenstelling voor volgend seizoen heeft Baronie een belangrijke slag geslagen. Zo hebben vijf spelers, waaronder de twee sterspelers uit de voorhoede, Jorik Mijnhijmer en Moustafa Mohammad, toegezegd ook volgend seizoen het shirt van de Bredase club te dragen. Bovendien is de eerste versterking bekend: Jules Molenschot komt over van Jong NAC.