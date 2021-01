Kruijs jaar langer hoofdtrainer van tweedeklasser Rijen

column Dit is het moment om out-of-the-box te denken, KNVB. Probeer het, voor ons voetbal

21 november We mogen weer. Het senioren-amateurvoetbal ‘promoveert’ na twee weken werkeloos vertoefd te hebben in de Lockdown League terug naar een beperkter risiconiveau in de Zeer Ernstig Competitie. Wedstrijden zijn nog steeds uit den boze, maar trainen in viertallen op anderhalve meter mag weer. Gelukkig.