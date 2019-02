Kruf wil met Vosmeer niet het lulletje van het eiland zijn: ‘Laten zien dat we in linkerrijtje thuishoren’

Het resultaat: Vosmeer zit in zwaar weer. Het tweede elftal is al teruggetrokken uit de competitie. Hardop wordt nagedacht over de toekomst van de hoofdmacht. Verder gaan als recreatieteam in een reserveklasse lijkt een reële optie. Oorzaak: te weinig spelers. Kruf weet niet hoe het verder gaat. ,,De kans bestaat dat niet iedereen blijft.” Het bestuur gaat de komende maanden met de spelers om de tafel. Informeren naar hun plannen, hameren op het clubbelang, in de hoop dat er een doorstart komt.