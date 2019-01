Kruf helpt Dosko aan goede start van 2019

AMATEURVOETBAL Overzicht | Mijnhijmer grote man bij Baronie, kater voor RBC

17:37 Baronie heeft in de hoofdklasse geprofiteerd van het puntenverlies van koploper Halsteren, Kruisland won van Zundert, maar verloor Denneboom en Raamsdonk was te sterk voor Dussense Boys. Het amateurvoetbalweekend in een notendop.