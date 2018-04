Krijnen maakt overstap naar Rood-Wit: 'Fantastisch om bij deze volksclub te mogen horen'

Krijnen wordt op 't Heike herenigd met boezemvriend Sven van Zwam. Daarnaast staat zijn oude leermeester Jack Sweres vanaf komende zomer aan het roer. ,,Dat maakt de stap makkelijk te maken. Sven is een goede vriend en Jack ken ik uit het verleden (Internos, red.). Jack liet in ons gesprek weten nog erg gecharmeerd te zijn van mijn manier van spelen. Ik was direct enthousiast en we hebben snel de knoop doorgehakt."

Het is een stap die ook uit praktische overwegingen is genomen. ,,Laat ik voorop stellen dat ik Dosko onwijs dankbaar ben dat ze me de kans op dit niveau gegeven hebben. Het is een mooie club met een fijne spelersgroep. Maar zeker de reistijd is gezien mijn baan in Rosmalen niet ideaal. Ook daarom is Rood-Wit een mooie keuze. Ik kom uit Etten-Leur en ik kan nu om de hoek bij dé volksclub van de regio gaan spelen. Dit past beter in mijn plaatje. Ik ben blij nu bij die volksclub te mogen horen. Nu moet ik laten zien wat ik kan."