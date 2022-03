Krijnen gaat voor vrijgekomen plek onder de lat bij Halsteren: ‘Ik weet dat ik het niveau aankan’

Aanvoerder Nederland­se zaalvoet­bal­lers Oualid Saadouni wordt trainer van het Bredase Groen Wit

Opvallend trainersnieuws in het Brabantse amateurvoetbal. Oualid Saadouni (33) is de komende drie jaar de trainer van de Bredase derdeklasser RKSV Groen Wit. De Bredanaar kwam vorige maand nog in actie op het EK zaalvoetbal met Nederland, waar hij captain was.

16 februari