Kozakken Boys slaat na rust toe en overmeestert De Treffers

Moment van de wedstrijd: Kozakken Boys sloeg na rust toe in Groesbeek. In de tweede helft komt Kozakken Boys op voorsprong. Een schot van Tyrone Conraad verdwijnt via de kluts en Treffers-speler Tjeu Langeveld in het doel. Zo’n tien minuten later wordt invaller Yasin Ouja onderuit gehaald. Hij schiet zelf de vrije trap achter doelman Niels Kornelis. In de slotfase komt De Treffers nog terug, maar Kozakken Boys geeft de zege niet meer uit handen.