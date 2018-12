Kozakken Boys met moeite voorbij De Treffers

Het vuur is terug bij Matthijs Nagtzaam: ‘Ik miste de druk van presteren op zondag’

7 december Het ooit zo blakerende vuur bij Matthijs Nagtzaam (23) was afgezwakt tot een klein vlammetje. Klaar om gedoofd te worden. Na wat problemen in de selectie bij SC Gastel stopte hij ermee. Hij had er geen zin meer in. Een jaartje in het derde team, voetballen met vrienden, wakkerde de boel weer aan. Maar het gesprek met de nieuwe trainer Johan van Batenburg, voorafgaand aan dit seizoen, bracht het heilige vuur pas echt terug. En nu brandt het harder en feller dan ooit. Nagtzaam vlamt alsof hij nooit is weggeweest.