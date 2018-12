Kozakken Boys hoopt tegen Vitesse op bekerstunt: 'Past mooi in dat rijtje'

Ruim een jaar geleden dwong Kozakken Boys het op dat moment op de vierde plaats in de eredivisie staande PEC Zwolle tot een verlenging. ,,En Vitesse staat nu zesde, dus als je het zo bekijkt... Maar vergeet niet dat wij toen in de beginfase van zowel de eerste als de tweede helft geluk hadden met meerdere schoten van PEC tegen paal of lat. Los van Ajax zijn alle bvo's die hier de afgelopen jaren zijn geweest met verlies naar huis gegaan, dus Vitesse zou mooi in dat rijtje passen. Niemand verwacht iets van ons?" Lachend: ,,Dan ken je mijn vrienden niet. Zij verwachten heel veel."