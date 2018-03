Koppositie METO onder druk na puntverlies, ODIO geklopt in derby

zondag 2e Grensrechter Kruisland deelt kopstoot uit aan VOAB-aan­voer­der, wedstrijd gestaakt

21:57 Het duel tussen VOAB en Kruisland werd in de rust al gestaakt. Aanleiding hiervoor was dat de grensrechter van Kruisland een kopstoot had uitgedeeld. Madese Boys haalde uit tegen laagvlieger Unitas '30. Op De Schietberg werd het 6-1.