Koplopers morsen punten, Seolto verliest voor vijfde keer

Duiveland - Halsteren 1-1 (0-0). 1-0 Jordi Bakker, 1-1 (pen.) Twan van Mechelen.

Pas een kwartier voor het einde wist Halsteren de schade te repareren. De lijstaanvoerder miste volgens coach Remco van Haaren in Oosterland teveel kansen. ,,We lieten goed positiespel zien, wonnen veel duels op het middenveld, maar we vergaten onszelf te belonen.’’

Noad’67 - Krabbendijke 1-3 (1-2). 0-1 Elco Jansen, 0-2 Elco Jansen, 1-2 Joost de Witte, 1-3 (pen.) Yannic Vernimme.

Na een halfuur keek Noad al tegen een 0-2 achterstand aan. Coach Perry Snoep was somber. ,,We begonnen veel te slap. We verdedigen te ver van de man af, voorin missen we stootkracht, het is zaak dat we het gaan oppakken. Ook na rust wisten we geen kansen te creëren.’’

Seolto - ZSC’62 0-1 (0-1) 0-1 Justin Vaane.

Seolto-trainer Jack Beusenberg zag lichtpunten, na een vroeg opgelopen achterstand. ,,We hebben voorzichtig stappen gezet richting herstel.’’ Met Kees Semmler als diepe man voorin waren er na rust mogelijkheden op de gelijkmaker. ,,Ik zag goeie aanvallen en we kwamen aan voetballen toe.’’

WHS - Kogelvangers 0-2 (0-2). 0-1 Daan Oudhof, 0-2 Mart Grootenboer.

De Willemstadse assistent-trainer René Opschoor was blij met de scherpte voorin. ,,WHS drukte ons naar achteren, maar we waren voor rust uiterst effectief.’’ WHS kon er volgens zijn coach Leon de Witte weinig tegenover zetten. ,,Ik had niet het gevoel dat we het gingen rechtbreien.’’

De Jonge Spartaan - Tholense Boys 1-1 (0-1). 0-1 Matthijs van Stee, 1-1 Pim Grootenboer.

Na een mooie steekpass van Laurens Bovenberg schoot Matthijs van Stee in het eerste kwartier de 0-1 binnen. Het lukte niet om de massaal opgetrokken muur van de thuisclub een tweede keer te slechten. Kort na rust liet Laurens Bovenberg een prima kans onbenut. Een kwartier voor het einde kregen de Tholenaren het deksel op de neus. ,,In een fase waarin we zelf niet gretig genoeg meer waren’’, vond coach Kees de Rooij.

Prinsenland - Klundert 2-2 (0-0). 0-1 Bas Schuurmans, 0-2 Loïc Luzolo, 1-2 Ricardo Henriëtta, 2-2 Davy van Merriënboer.

De thuisclub vergat in een sterke openingsfase afstand te nemen. ,,Het was een rare wedstrijd’’, vond Prinsenland-coach Natalino Storelli. Pas in blessuretijd kwam zijn ploeg langszij. ,,Gezien het aantal kansen dik verdiend.’’ Bij Klundert, waar sterkhouder Grace Kitenge kort na rust geblesseerd uitviel, was de jonge Rijk van de Reijt met twee assists belangrijk. Martin de Ruiter, die de wegens droeve familieomstandigheden verhinderde Marco van Dijnsen op de bank verving, noemde Prinsenland de morele winnaar. ,,Wij geven op het eind twee punten weg, na balverlies voorin.’’

Den Bommel - De Fendert 3-0 (1-0). 1-0 Wesley Bakker, 2-0 Johnno Bakker, 3-0 Wesley Bakker.