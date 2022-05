Koploper Victoria’03 moet meerdere erkennen in Zundert, VVR en Sprundel houden degradatiestrijd spannend

DSE - Groen Wit 2-4 (2-2). 1-0 Pjotr Hendrickx, 1-1 Tijn van Galen, 2-1 Cas Nooren, 2-2 Abdel Zerai, 2-3 en 2-4 Van Galen.

,,Het was niet nodig’’, vond DSE-trainer Peter Sweres. ,,Het was vandaag beter dan de laatste weken. Een gelijkspel had er misschien wel ingezeten maar een overwinning voor Groen Wit is ook niet geheel onterecht’’, aldus Sweres.

Groen Wit-trainer Martijn van Galen vond dat zijn ploeg terecht won, maar het had ook heel anders af kunnen lopen. ,,Bij een 2-3 kans kregen zij een penalty maar die werd gemist. Anders had het allemaal heel anders af kunnen lopen. DSE durfde aanvallend te voetballen en daarmee maakten ze het ons wel moeilijk.”

Sprundel - VVR 1-1 (0-0). 1-0 Ruud van de Lindeloof, 1-1 Joris van den Ham.

,,We hadden de kans om VVR een tik te geven’’, begon Sprundel-trainer Patrick Arnouts. ,,We kwamen verdiend op 1-0 voor erg laat in de wedstrijd. Het is dus uiteindelijk een erg zure puntendeling’’, vertelde Arnouts.

Door een late gelijkmaker blijft VVR nog net boven hekkensluiter Sprundel staan. Mark Schuiten kon als trainer dan ook wel leven met een punt. ,,Zij kregen de betere kansen, maar een gelijkspel is op basis van de wedstrijd zeker verdiend.”

Hoeven - HVV’24 2-0 (0-0). 1-0 Rick Braspenning, 2-0 Rick Braspenning.

,,Wij hadden het betere van het spel’’, vond Hoeven-trainer Gijs Smulders. ,,Ik had de wissels zo lang mogelijk uitgesteld vanwege het warme weer. Dan komen de wissels er uiteindelijk in en die zorgen dan ook meteen voor de aanvallende impulsen’’, vertelde Smulders.

Schijf - Terneuzen 2-1 (2-1). 1-1 Bas Adriaensen, 2-1 Falco Potters.

,,Het eerste kwartier werden we overklast’’, vond Schijf-trainer Jan Hereijgers. ,, De wedstrijd kantelt vervolgens. Wij geven dan weinig tot niks meer weg.”

Zundert - Victoria’03 3-1 (0-1). 0-1 Jari Voeten, 1-1 Fabian Nelemans, 1-2 Lars van Elsacker, 1-3 Thieu Vergauwen.

,,We hadden er vier of vijf moeten maken’’, vertelde Victoria-trainer Danny Mathijssen. ,,De eerste helft waren we heer en meester maar de keeper van Zundert was gewoon echt heel goed. Vervolgens lopen we in de tweede helft in het mes van Zundert’’, aldus Mathijssen.

Zundert won van de koploper en trainer Jack Sweres was dan ook erg trots op de ploeg. ,,We speelden met veel invallers door blessures en ze hebben het echt fantastisch gedaan. We hebben zeker op basis van de tweede helft verdiend gewonnen.”

UVV’40 - Clinge 2-3 (2-2). 1-2 Sebastian de Meijer (pen.), 2-2 Bart de Koning.

Ondanks het feit dat hij niet altijd tevreden was over het spel, vond UVV’40-trainer Joey Verhoeven dat zijn ploeg een punt verdiende. ,,We begonnen matig maar wisten voor rust nog onze rug te rechten met twee doelpunten. Vervolgens zakte het in de tweede helft weer wat in en waren er kansen voor beide ploegen, maar trokken zij aan het langste eind.”