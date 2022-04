Koploper TVC Breda doet ‘geweldige zaken’ in topper, Molenschot blijft in het zog

Advendo – DVVC 1-4 (0-4). 0-1 Remco Kroese, 0-2 Niek Roosen, 0-3 Wesley Luijten, 0-4 Geert Jacobs, 1-4 Tim Koevoets.

DVVC boekte een reguliere overwinning op Advendo, aldus coach Giovanni Henskens. ,,Het spel was niet geweldig, zowel van ons als dat van hen. Het was een regelmatige overwinning zonder groots te spelen. En bij rust hadden we er al vier gemaakt, dan weet je dat de tweede helft een beetje rustiger wordt. Dat was ook terug te zien aan het spel.’’

Molenschot - HZ’75 4-0 (2-0). 1-0 Dennis Wirken, 2-0 Dennis Wirken, 3-0 Teun Oomen, 4-0 Tom Erkeland.

Een ruime overwinning voor Molenschot tegen HZ, dat tevens medeconcurrent Neerlandia punten zag verspelen. ,,Dat is lekker, nu staan we voor op doelsaldo’’, vertelde trainer Marco Maas. ,,Maar je moet zelf natuurlijk ook wel winnen, anders kom je er ook niet. En dat hebben we gedaan. We hadden constant balbezit, uiteindelijk hadden we er ook wel wat meer moeten maken. Maar we moeten hier tevreden mee zijn, HZ speelde tevens goed met veel inzet, knap van ze.’’

Neerlandia’31 – TVC Breda 1-5 (1-3). 1-0 Joas Leinders, 1-1 Gino de Goede, 1-2 Jeremy Sips, 1-3 Jeroen Ooms, 1-4 Jeroen Ooms, 1-5 Jeroen Ooms.

TVC Breda won de topper van Neerlandia. Hierdoor delen zij een gevoelige tik uit in de titelstrijd en lopen ze in ieder geval voor even weg bij hun concurrent. Winnend coach Nijs Kivits was dan ook in zijn nopjes. ,,Cijfers liegen niet. We hadden ook een weergaloze keeper onder de lat staan. Hij stopte een penalty op een belangrijk moment. Maar ik ben trots op deze groep. Het is geweldig wat ze nu lieten zien.’’

SVG - De Schutters 3-1 (1-0). 3-1 Christian Gigla.

,,We startten te tam. Dit heeft ons uiteindelijk opgebroken. Kort voor rust kregen we twee doelpunten om onze oren. Na de 3-0 gingen we pas voetballen. Bij een 3-1-tussenstand kregen we nog volop kansen op 3-2, maar de bal ging steeds net naast. We hebben het door een te slappe start af laten weten”, gaf De Schutters-trainer Johan Sulkers aan.

TPO - FC Drunen 0-1 (0-0).

,,Ondanks de grote lijst van afwezigen kregen we volop kansen, maar we konden ze niet benutten. Helaas verlies je dan ook nog door een kluts doelpunt. Ik ben trots op deze jongens, want ze hebben keihard gewerkt", vertelde TPO-coach Tijs van Bragt.

HSC’28 - SSW 7-2 (6-0). 1-0 Tobie Hopmans, 2-0 Barry Perk, 3-0 Sander Feijen, 4-0 Hopmans, 5-0 Feijen, 6-0 Stijn de Kok, 7-2 Feijen.

,,We speelden in de eerste helft heel sterk. Dit resulteerde in een 6-0-ruststand. De tweede helft begonnen we te slap, waardoor SSW tweemaal kon scoren. Drie minuten voor tijd scoorden we nog de 7-2", zei HSC’28-trainer Peter Deelen.