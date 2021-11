Koploper Rimboe wint derby bij Vivoo, WVV'67-trainer Lazarom klopt oude ploeg

zondag 4bGerard Lazarom voetbalde elf jaar in het eerste elftal van Nieuw Borgvliet en was er ook nog drie jaar trainer. Het treffen met zijn oude club was daarom voor hem een wedstrijd met een bijzonder tintje. WVV’67 won met 4-3. In Huijbergen trok Rimboe de derbyzege naar zich toe op het veld van Vivoo.

WVV’67 - Nieuw Borgvliet 4-3 (2-0). 1-0 Max van Elzakker, 2-0 Matt Luijkx, 2-1 Dylan Jansen, 3-1 Quirijn Schevenhoven, 3-2 Jeffrey Franken, 3-3 Nikai Derwort, 4-3 Schevenhoven (pen.).

Lazarom vond dat zijn ploeg de terechte winnaar is. ,,Het maakt voor mij niet uit of de tegenstander Nieuw Borgvliet of een andere club is. Ik wil altijd winnen. Wij kregen veel meer kansen dan Nieuw Borgvliet. Met de rust had het al best 5-0 kunnen zijn.’’

In de tweede helft boden de bezoekers uit Bergen op Zoom meer tegenstand. Hoewel WVV’67 nog een keer scoorde, kwam Nieuw Borgvliet terug toch 3-3. In de 85ste minuut besliste Quirijn Schevenhoven vanaf elf meter de wedstrijd, een teleurstelling voor Nieuw Borgvliet-trainer Erwin van Schilt. ,,Deze wedstrijd verdiende geen winnaar. We zijn genaaid door de scheidsrechter. Die strafschop had niet gegeven mogen worden. De overtreding werd buiten het strafschopgebied gemaakt, maar hun speler ging binnen de zestien liggen. WVV’67 was weliswaar voor rust sterker, maar de tweede helft was voor ons", vatte Van Schilt samen.

Vivoo - Rimboe 2-4 (0-1). 0-1 Faisal Benisali, 0-2 Kerim Özen, 0-3 Stijn van Gent, 1-3 Bouke de Waal, 2-3 Dimitri Ceuppens, 2-4 Tugay Yarbuglubas.

Rimboe was in het eerste half uur superieur. Met uitstekend positiespel en vlot combinatievoetbal werd Vivoo onder druk gezet. Stijn van Gent was twee keer dicht bij de openingstreffer, maar stuitte op doelman Robert Samek. Een afstandsschot van Matteo Castro werd door doelman Samek onder de lat vandaan gehaald.

In de twintigste minuut had Rimboe wél succes en rondde Faisal Bensiali een vlotte aanval doeltreffend af. In de slotfase van de eerste helft leek Rimboe gas terug te nemen en kreeg Vivoo meer greep op de wedstrijd. De thuisploeg was zelfs dicht bij de gelijkmaker.

Volledig scherm Rimboe schudde Vivoo pas in de slotfase definitief van zich af. © peter van trijen/pix4profs

Vivoo kon de stijgende lijn in het begin van de tweede helft niet doortrekken. Integendeel. Binnen vijf minuten liep Rimboe uit naar 0-3 door treffers van Kerim Özen en Stijn van Gent. De wedstrijd leek beslist, maar niets was minder waar. Vivoo schudde vanaf dat moment alle schroom van zich af en slaagde er binnen vijf minuten door doelpunten van Bouke de Waal en Dimitri Ceuppens in om terug in de wedstrijd te komen.

Volledig scherm Vivoo-speler Skip Verhoeven wordt een halt toegeroepen door een verdediger van Rimboe. © peter van trijen/pix4profs

Het was billenknijpen voor Rimboe dat pas in de 86ste minuut via Tugay Yarbuglubas de wedstrijd beslist zag worden. ,,We hadden een punt kunnen pakken", baalde Vivoo-trainer Andy Wierikx. ,,Ik heb vooraf tegen de spelers gezegd dat ze eigenlijk veel beter zijn dan ze zelf denken. En in de rust heb ik ze op het hart gedrukt dat er tegen Rimboe best wat te halen was, maar dat ze er dan ook zelf in moesten geloven. Een fout van Goort Buijtenweg bij de 2-4 deed ons uiteindelijk de das om.”

Volledig scherm Felle duels worden in een derby niet geschuwd, zo ook niet bij Vivoo - Rimboe. © peter van trijen/pix4profs