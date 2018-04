Koploper JEKA onderuit bij SVSSS

SVSSS - JEKA 3-1 (1-0)- 1-0 Stijn Vermeulen, 1-1 Lucas Jacobs, 2-1 Stefen Dekkers, 3-1 Ramon Dekkers.

"Goed gespeeld, maar afgetroefd op de entourage," vond JEKA- trainer Bas Liebregts. Hij zag een scherp counterende tegenstander, voluit aangemoedigd door het Udenhouts publiek. "Daardoor lieten we ons een beetje gek maken," vond Liebregts.

VCB - Bavel 3-3 (1-1)- 0-1 Luuk Oomen, 1-1 Teun Verlouw, 1-2 Oomen, 2-2 Lucas Mallens, 2-3 Robin Adriaansen, 3-3 Mallens.

Bavel domineerde het eerste half uur en verkeek zich erna op een counterend VCB. Bavel- trainer Fred Vrolijk: "Kort voor tijd dachten we de winst over de streep te trekken met de goal van Robin Adriaansen. Zuur, dat we de winst in blessuretijd alsnog weggaven."

Gilze - Were Di 2-1 (2-0)- 1-0 Vasco Oerelemans, 2-0 Mirk van Zon, 2-1 Were Di.

"We speelden een prima 1e helft, Were Di kwam direct na rust op 2-1", blikte Gilze- trainer Jeremy Buchly terug. "Omdat we ook Ton Bosmans na twee keer geel kwijtraakten, werd het nog even spannend."

DESK - Waspik 5-2 (3-0)- 1-0 en 2-0 Roy Dekkers, 3-0 Yvo van Engelen, 3-1 Steven Molenschot (pen.), 4-1 Van Engelen, 4-2 Molenschot, 5-2 Dekkers.

"Ik kan leven met de nederlaag. DESK was beter dan wij, vooral voor rust." Waspik- trainer Marco van Dijnsen vond wel, dat de goals voor rust veel te gemakkelijk vielen. "Bij 3-1 voetbalden we aardig. Tot de 4-1, toen stond de nederlaag vast."

Oosterhout - RWB 2-1 (1-0)- 1-0 Newien Ramlal, 1-1 Kevin Remie, 2-1 Kevin van de Heykant.

De 16- jarige Ali Eren maakte zijn debuut bij een door blessures geplaagd Oosterhout. Trainer Jorco de Kok: "Hij deed het prima. De ploeg was ook sterker dan RWB. De 1-0 voorsprong bij rust was een schamele afspiegeling van de kansen. Na rust hadden we het even moeilijk, maar Van de Heykant besliste de pot."

ZIGO - TSC 3-5 (1-3)- 1-0 Herjan Lamberink, 1-1 Calvin Clemens, 1-2 Pascal Ippel, 1-3 Jeroen van Leijsen, 1-4 en 1-5 Ippel, 2-5 Sander Koehorst, 3-5 Donny van Gulik.

TSC maakte in dezelfde minuut van de openingstreffer de 1-0 achterstand goed via Clemens. Erna rolde TSC de thuisclub op en verzuimde na de 1-5 verder uit te lopen. Trainer Ad van Seeters: "Een monsterscore zat erin ondanks een aantal wissels in de ploeg. Die zorgden uiteindelijk voor wat onrust, waardoor ZIGO nog tot 3-5 terug kon komen. Maar in problemen zijn we nooit geweest."