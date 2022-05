Koploper Gastel maakt er zeven, Irene’58 krijgt er bijna tien om de oren

Virtus - Dubbeldam 6-2 (1-1). 1-0, Hakim Mperanyi, 2-1 Omer Kucuk, 3-1 Kucuk, 4-1 Berend Reniers, 5-2 Fuad Ismaili, 6-2 Stefan Blok.

Virtus-trainer Henk Vos: ,,In de uitwedstrijd hadden we het door lange ballen op hun sterke spits lastig, nu waren we daar goed tegen gewapend en hebben we een prima wedstrijd gespeeld. We gaan met 1-1 de rust in, terwijl we al 3-0 voor hadden moeten staan. Toch zijn we de tweede helft op dezelfde manier verder gegaan en nu beloonden we onszelf wel.”

Gastel - FC Dordrecht Amateurs 7-0 (2-0). 1-0 Pascal van Caam, 2-0 Matthijs Nagtzaam, 3-0 Nagtzaam, 4-0 Nagtzaam, 5-0 Van Caam, 6-0 Sven Damen, 7-0 Robin Tak.

,,De eerste helft was eigenlijk erg matig. We speelde erg tam, maar gingen toch met 2-0 rustten. De tweede helft speelden we een stuk beter en dit is terug te zien in de uitslag. De uitslag is uiteindelijk nog mager, we hadden eigenlijk de dubbele cijfers moeten halen. Nu gaat de focus volledig op donderdag,” aldus Gastel-trainer Kees de Rooij.

Eerder deze week... Deze week werd duidelijk dat het Rotterdamse HVO/DSJCR door de KNVB officieel uit de competitie is genomen. Dat had gevolgen voor de competitiestand, want nummer twee Virtus had plots zes punten minder. Koploper Gastel speelde eerder dit seizoen gelijk tegen de Rotterdammers en zag daardoor maar een puntje van het totaal afgetrokken worden. Beide trainers deden tegen deze site hun verhaal. ,,,Het is bizar en jammer voor de competitie”

Slikkerveer - Be Ready 3-2 (3-0). 3-1 Safie Esmati, 3-2 Bart Dirven.

In de verloren wedstrijd zag Be Ready-trainer Eugene van der Heijden twee gezichten van zijn ploeg. ,,Spelers hielden zich niet aan de gemaakte afspraken waardoor we heel snel 3-0 achter kwamen. In de tweede helft rechtten we onze rug en groeiden we in de wedstrijd, maar het was net niet genoeg.”

Oosterhout - RCD 2-1 (0-0). 1-0 Diae Abjij, 2-0 Sofyan Asrih.

Trainer Stijn Biemans zag hoe zijn Oosterhout een comfortabele overwinning boekte. ,,We speelden niet groots, maar kwamen ook geen moment in de problemen. We kwamen in de tweede helft op 2-0 en de aansluitingstreffer viel pas in de laatste minuut.”

GSC/ODS - Irene’58 9-0 (5-0).

Dennis van Halderen, assistent-trainer van Irene’58, had weer te maken met het terugkerende probleem. ,,Deze week hadden we meer spelers uit andere teams dan van onze eigen selectie staan. Dat schiet gewoon niet op.”