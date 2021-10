Koploper Dussense Boys is vooralsnog niet te stoppen

Zondag 3B West II Virtus maakt er vijf, Be-Ready en Irene'58 onderuit in Rotterdam

10 oktober Be-Ready en Irene‘58 gingen allebei onderuit in Rotterdam. De ploeg uit Hank ging pas in de slotseconden de boot in. Het team uit Den Hout kreeg vijf treffers om de oren. Virtus was succesvoller: Dubbeldam werd aan de zegekar gebonden. Oosterhout verloor nipt bij SC Emma.