Koploper DSE ziet concurrent verliezen, Baronie pakt punt

Eerste klasse D

Bekkerveld - Baronie 1-1 (0-1).

Baronie kampte met de nodige personele problemen. Met veel invalsters kwam de uitploeg halverwege de eerste helft op voorsprong. De keepster van Bekkerveld keerde een poging van Jasmijn Dressel in eerste instantie maar via de rebound scoorde Dressel toch de 0-1. De tweede helft nam Bekkerveld het initiatief over maar de thuisploeg was verre van gevaarlijk. Door een corner kwam Bekkerveld echter alsnog langszij. ''We hebben een prima wedstrijd gespeeld. Met een geïmproviseerd team hebben we een verdiend punt gepakt'', aldus een tevreden Baronie-trainer Rutters.

HRC'14 - OVV'67 2-1 (1-1).

HRC'14 begon fel aan de wedstrijd en scoorde snel de 1-0. OVV'67 zette daarna meer aan en maakte kort voor rust gelijk: Wendy de Meulmeester scoorde uit een goede aanval. HRC'14 maakte uiteindelijk via een counter de 2-1.

Schijf - DVC'26 0-1 (0-1).

''Het was een gelijk opgaande wedstrijd die eigenlijk geen winnaar verdiende. Wij hadden weliswaar meer overwicht maar het vizier stond niet op scherp vandaag'', aldus Schijf-trainer Ton van Dongen. DVC'26 nam na een half uur spelen de leiding in Schijf. De thuisploeg creëerde genoeg mogelijkheden maar veel pogingen belandden over of naast de goal van DVC'26. In de slotfase waren er nog enkele gevaarlijke momenten in de zestien van DVC'26 maar de score veranderde niet meer.

Tweede klasse F

Vivoo - Olympia 2-3 (0-2).

In de eerste helft kwam Vivoo er niet aan te pas. Olympia was een klasse beter en stond bij rust terecht met 0-2 voor. Na rust richtte de thuisploeg zich op en scoorde snel de 1-2 en de 2-2. In een open tweede helft golfde het spel op en neer met de beste kansen voor Vivoo. Olympia scoorde uit een counter alsnog de 2-3.