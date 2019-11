Koploper Bavel vergroot gat met concurrentie, matige start breekt Irene'58 op

Bavel - Be Ready 4-1 (1-1) 1-0 Daan Diepstraten, 1-1 Willem Schelle, 2-1 en 3-1 Niek Akkermans, 4-1 Diepstraten.

“Tot de 2-1 gaven we goed partij. Na een gemiste strafschop knakte er iets bij ons,” zei Be Ready-trainer Marco Verschuren. Bavel-trainer Coen Rijppaert viel hem bij. “De eerste helft was matig bij ons. Die strafschop werd prima gestopt door keeper Glenn van Peer. Erna liepen we snel bij Be Ready weg.”