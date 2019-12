Koploper Bavel lijdt eerste nederlaag, negental Virtus gaat onderuit bij Gilze

zondag 3BVorige week was Bavel nog de glorieuze winnaar in de derby tegen UVV’40, tegen TSV Gudok leed de nog ongeslagen koploper haar eerste nederlaag. Runner-up Gilze profiteerde optimaal met een klinkende zege op Virtus, dat met negen man het duel uitspeelde.

Irene’58 - Be Ready 2-1 (0-1) 0-1 Stephan Huismans, 1-1 Merijn Martens, 2-1 Erwin Timmermans.

“We controleerden tot de 80ste minuut, daarna gaven we alles weg,” baalde Be Ready-trainer Marco Verschuren. “Soms spelen we goed en krijgen we te weinig. Nu hadden wij het geluk aan onze kant”, vertelde Irene'58-trainer Paul van Dijk.

Oosterhout - RCD 2-0 (2-0) 1-0 Sandro Ariza, 2-0 Matthew Coenraadts.

“Voor rust zag ik goed spel van onze kant. In de tweede helft zakten wij terug tot een bedenkelijk niveau. Het was de slechtste helft tot nu toe”, zei Oosterhout-trainer Richard van Gils.

Groen Wit - ZIGO 3-0 (2-0) 1-0 Yassine el Allouchi, 2-0 Koen Vaas, 3-0 Chafik Boushaba.

“Ik was zeer tevreden met de uitslag, maar echt een goede wedstrijd was het niet,” gaf Groen Wit- trainer Martijn van Galen eerlijk toe.

Bavel - TSV Gudok 2-4 (1-2) 1-0 Niek Akkermans, 1-1, 1-2, 1-3 en 1-4 TSV Gudok, 2-4 Niek Akkermans (pen.).

“We kwamen wat gelukkig op 1-0, daarna was TSV Gudok in de eerste helft beter. Na rust pakten we de zaken beter aan, waren enkele malen dicht bij 2-2, maar bij 1-3 was het duel gespeeld,”, oordeelde Bavel- trainer Coen Rijppaert.

Gilze - Virtus 4-0 (1-0)- 1-0 Willem van Eijck (pen.), 2-0 Tom van Gestel, 3-0 Remco van Hoek, 4-0 Rick van den Dungen.

Met de winst bracht Gilze de achterstand op koploper Bavel terug tot twee punten. “We kijken niet naar Bavel, alleen naar onszelf,” was de reactie van Gilze-trainer Jeremy Buchly.

Virtus speelde het duel met negen man uit na rode kaarten voor Joshua Broeders en Franco Groenewegen. “De penalty die we voor rust tegen kregen was al discutabel. Later bleek des te meer, dat we de arbitrage bepaald niet mee hadden”, vond Virtus-trainer Siwa Ken Aigbosuria.

EMMA - UVV’40 2-3 (2-1) 1-0 Enes Ak, 1-1 Fabio Evaz, 2-1 Michel van Pelt (pen.), 2-2 Dennis le Feber, 2-3 Niek van Vliet.

“Prima gevoetbald hier. UVV'40-keeper Luc van Dongen stopte nog een tweede penalty van Emma. Eindelijk viel het voor ons eens de goede kant uit.” zei UVV'40-trainer Johan Gabriëls.