Koploper Baronie komt voor het eerst dit seizoen op achterstand, Moerse Boys in knotsgekke slotfase niet voorbij EHC

Even was het schrikken geblazen voor Baronie, want voor het eerst dit seizoen kwam de koploper in de hoofdklasse op achterstand. In de war raakte de Bredanaars er allerminst door, want na negentig minuten kon de ploeg van trainer Juriaan van Poelje een nieuwe overwinning bijschrijven: 1-3. Moerse Boys kwam tegen hekkensluiter EHC niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Halsteren rekende af met laagvlieger Minor: 5-2.

Juliana‘31 - Baronie 1-3 (1-2). 1-0 Jop van Lith, 1-1 Sander Wirix, 1-2 Aart Veldhof, 1-3 Jason Tjien-Fooh.

,,Juliana‘31 bewees al snel dat het een goede ploeg heeft", zei Van Poelje over de tegenstander. ,,De snelle 1-0 bracht ons even aan het denken, maar we pakten de draad al snel weer op.” Baronie ging het eigen geliefde spelletje spelen en was wederom erg dominant, met veel mogelijkheden tot gevolg. ,,We drongen de tegenstander ver terug en al snel maakte Sander Wirix de gelijkmaker.”

Gestopte pingel

Vlak voor rust bracht Aart Veldhof de uitploeg op 1-2. ,,Een beter moment kan je bijna niet wensen. We gingen met een heerlijk gevoel de kleedkamer in", aldus Van Poelje. ,,Ook de tweede helft waren we echt de bovenliggende ploeg, maar kregen wel we een penalty tegen. Gelukkig pakte onze keeper Michel van Butselaar die bal, wat voor een enorme boost zorgde.”

Volledig scherm Baronie op archiefbeeld. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Baronie liet zich door de gemiste penalty niet van de wijs brengen en ging zelf op zoek naar de derde treffer, welke door Tjien-Fooh werd gemaakt. ,,We hebben een droomstart en laten zien dat we tot op heden iedere week een goed niveau brengen. We hebben veel kwaliteit in onze groep", sprak een trotse trainer.

Moerse Boys - EHC 1-1 (0-1). 0-1 Bodari Knippels, 1-1 Pim Goossens (pen.).

Een degradatiekraker in optima forma. Op basis van de ranglijst moest Moerse Boys het duel tegen hekkensluiter EHC, dat op voorhand één punt achterstand had op de thuisploeg. Met een opportunistische instelling begon de ploeg van trainer Jurgen Arnouts aan het duel en kon het via spitsen Jesse Mouws en Job de Meijer op voorsprong komen. EHC-doelman Collin van Eijk was meerdere keren een sta-in-de-weg voor de club uit Klein-Zundert.

Volledig scherm Job de Meijer kreeg voor de tweede week op rij de voorkeur in de spits. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Daar waar de bal er aan de ene kant niet in wilde, was het aan de andere kant wel raak. Na een vermeende handsbal van Joris Goossens zette EHC opnieuw aan en kreeg het na een misstap in de defensie van Moerse Boys de ultieme kans op de voorsprong in de schoot geworpen. Thiemo Vanmaris pakte het cadeautje uit, legde breed op de meegelopen Bodari Knippels die de bal kon binnentikken.

Penaltymogelijkheden

Na rust kwam er een vernuftig Moerse Boys uit de kleedkamer. De ploeg van trainer Jurgen Arnouts kreeg de ene na de andere penaltymogelijkheid. Pas bij de derde keer ging scheidsrechter Arthur Jobse overstag en legde hij de bal op de stip. Pim Goossens schoot het buitenkansje vanaf elfmeter binnen.

In de laatste twintig minuten (inclusief blessuretijd) kon de score nog alle kanten op. De teruggekeerde Cas van den Broek zette zijn ploeggenoten enkele keren voor het doel van EHC, maar de alerte Van Eijk redde keer op keer. Na twee levensgrote kansen voor de Limburgers was het debutant Thijs Bastiaensen die Moerse Boys de winst had kunnen bezorgen.

Halsteren - Minor 5-2 (2-1). 1-0 Jeroen Beerendonk, 2-0 Jasper Waalkens, 2-1 Cem Unal, 3-1 Waalkens, 4-1 Nassim Asrih, 4-2 Zlatko Zejnilovic, 5-2 Bruno Andrade.

Het ene doelpunt was nog mooier dan het andere. Minpuntjes bij Halsteren zijn dat de ploeg periodes in de wedstrijd dat de ploeg ver terugvalt.

Halsteren moet het seizoen afmaken zonder spits Bruno Andrade. Andrade, die de vijfde goal van de middag voor zijn rekening nam, wordt hoofdtrainer bij de Onder-21 van Willem II. Halsteren-trainer Erwin de Nijs begrijpt de keuze van Andrade, die in Tilburg doorstroomt na het vertrek van Willem Weijs naar Anderlecht. ,,Het is een fulltime functie die zich niet laat combineren met voetballen op dit niveau en ook nog eens een gezin. Blij zijn we er niet mee. Bruno is een jongen die iets extra’s kan toevoegen in het veld en ook een bindende factor in de groep.”

Volledig scherm Öguzhan Kazanci (links) vecht het duel uit met Minor-aanvaller Cem Ünal. Halsteren-aanvoerder Jelle Voermans (rechts) houdt Ünal op afstand. © Pix4Profs/Moreno Molenaar

Op het halfuur brak Halsteren-spits Fouad Idabdelhay op een weergaloze manier de score open. De Bergenaar nam de pass van Jeroen Beerendonk uit het achterveld op de borst aan, leek zijn evenwicht te verliezen, om de bal alsnog met uiterste precisie in de bovenhoek te buigen: 1-0. Minor suisde nog na bij de volgende hoekschop, die Waalkens ongehinderd in de verre hoek mocht leggen: 2-0. Vervolgens verslapte Halsteren, zoals het dat wel vaker doet. Het stelde Cem Unal in staat om vrijstaand bij een hoekschop de 2-1 in te koppen.

Na ruim een uur trok Waalkens de thuisclub over het dode punt heen, met een vrije trap waar hij het patent op heeft. In de verste bovenhoek plofte de 3-1 binnen. De verdienstelijk spelende Nassim Asrih nam de 4-1 voor zijn rekening. Op de rand van buitenspel ontsnapte Zlatko Zejnilovic: 4-2. In de slotfase nam Andrade afscheid met de 5-2. Waalkens was blij met het resultaat. ,,De tegenstander liet zich ver inzakken. Zo’n ploeg moet je kapot spelen en dat deden we. Al maakten we het ons nog even onnodig moeilijk.”