Kools schiet Dongen via prachtgoal voorbij Jong De Graafschap

zaterdag 4c ONI verslaat Oosterhout: 'De score had hoger uit kunnen vallen'

21 april Oosterhout had niets te vertellen op bezoek bij ONI. „De score had veel hoger uit kunnen vallen, we voetbalden goed”, aldus Pieter Faro van ONI. RFC en The Gunners lijden dure nederlagen waardoor strijden om de prijzen er niet meer in zit.