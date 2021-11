Kogelvangers rukt op naar vierde plaats

zondag 1b West-Brabantse eersteklas­sers komen om verschil­len­de redenen niet in actie

In de Eerste klasse B kwamen de West-Brabantse teams om uiteenlopende redenen niet in actie. Dat het duel van Unitas'30 uitgesteld zou worden was al langere tijd bekend, omdat tegenstander Spartaan'20 het 100-jarig bestaan vierde. In Bergen op Zoom kwam Dosko eveneens niet in actie tegen Olympia.

24 oktober