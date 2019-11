Kogelvangers heeft geen kind aan De Fendert, De Nijs bezorgt slordig Halsteren eerste periodetitel

zaterdag 3BHet zaterdagelftal van Halsteren verloor in 2019 pas één keer. De derdeklasser had daardoor aan één punt voldoende tegen NOAD'67 om het ticket voor de nacompetitie alvast op zak te hebben. Na een slordig begin boog de ploeg van trainer Remco van Haaren de 0-1-achterstand om in een 2-1-zege. Een machteloos De Fendert liet in de derby tegen Kogelvangers eenvoudig de kaas van het brood eten. De thuisploeg, die voor rust tegen de zoveelste blessure van het seizoen aanliep, verloor met 0-3.

Duiveland - Prinsenland 4-1 (2-1) 0-1 Joey Loonstijn, 1-1 Leen IJzelenberg, 2-1 (pen.) Wouter de Jonge (pen.), 3-1 Ronald Zwager, 4-1 Ronald Zwager.

De openingsfase was helemaal voor Prinsenland, met een op dat moment verdiende treffer van Joey Loonstijn. Daarna zag Prinsenland-coach Natalino Storelli zijn ploeg helemaal wegzakken. ,,Als het even goed gaat, denken we dat we alles kunnen. We vergeten dan simpel te spelen en gaan uit de organisatie lopen. Dan ben je tegen elke tegenstander kwetsbaar.’’

De Fendert - Kogelvangers 0-3 (0-2) 0-1 Daan Oudhof, 0-2 Robert Braber, 0-3 Nicky Messer.

De laatste supporters bij de drukbezochte derby in Fijnaart stonden nog in de kantine toen Kogelvangers al op voorsprong kwam. Vanaf de aftrap zette Kogelvangers flink druk. Middenvelder Daan Oudhof ontfutselde de bal van zijn tegenstander en schoot binnenkant paal binnen: 0-1. De Fendert leek snel te reageren via Niels de Ruiter, maar Kogelvangers-doelman Stan Moerland is alert en pareert zijn inzet van dichtbij met zijn voeten. Robert Braber verdubbelde na veertig minuten spelen de score door een strakke vrije trap binnen te lopen: 0-2.

De zorgen namen bij De Fendert vlak voor rust toe. De mee naar voren gekomen centraal verdediger Noël Ploeg dribbelde naar de zijlijn om de bal opnieuw voor te geven, maar leek zich lelijk te verstappen in duel met tegenstander Sven Moerland. Met naar verluidt een meniscusblessure werd Ploeg naar de kleedkamers gedragen.

Met Robert Braber, Daan Oudhof en Sven Moerland hadden de gasten ook na rust veruit het overwicht op het middenveld en creëerde het de ene na de andere kans. Door het ontbreken van de scherpte voorin en het verder uitstekende keeperswerk van Martijn Stomphorst bleef de marge lange tijd slechts twee doelpunten verschil. Invaller Nicky Messer besliste halverwege de tweede helft het duel door van afstand de 0-3 binnen te schieten (foto).

Tholense Boys - Seolto 4-0 (2-0) 1-0 Matthijs van Stee, 2-0 Auke Bovenberg, 3-0 Laurens Bovenberg, 4-0 Wilmer Kousemaker.

Tholense Boys-trainer Kees de Rooij sprak van een zakelijke overwinning. ,,In dit soort wedstrijden kun je enkel maar schade oplopen en dat is gelukkig niet gebeurd", aldus de trainer.

Klundert - WHS 2-2 (1-1) 1-0 Jeffrey van Wingerden, 1-1 Jeremy de Witte, 2-1 Bas Schuurmans, 2-2 Werner Marsman.

Met een frommeldoelpunt van Werner Marsman kwam WHS ver in blessuretijd alsnog op 2-2. ,,Verdiend’’, vond WHS-coach Leon de Witte. ,,Anders dan in de voorgaande weken bleven we er nu wel in geloven.’’ Klundert-trainer Marco van Dijnsen noemde het puntverlies onnodig. ,,We kregen genoeg kansen om dat derde en beslissende doelpunt te maken. We hadden het over de streep moeten trekken.’’

Halsteren - NOAD'67 2-1 (1-1) 0-1 Joost de Witte, 1-1 Jess Ernest, 2-1 Mike de Nijs.

NOAD'67 kende een droomstart in Halsteren. Door balverlies achterin bij de thuisploeg kon Joost de Witte alleen voor de keeper komen. Hij lobde de bal over Halsteren-doelman Jeroen Sebregts heen. Op slag van rust kwam Halsteren weer op gelijke hoogte. Plots kwam de bal voor de voeten van Jess Ernest die de bal er alleen nog maar hoefde in te tikken: 1-1.

Met Mike de Nijs en Steven van der Spek binnen de lijnen kreeg Halsteren een kwaliteitsinjectie van formaat. Toch lukte het de ploeg niet om te overtuigen en wist het met moeite het net te vinden. In de 86ste minuut was het clubtopscorer De Nijs die Halsteren de drie punten bezorgde: 2-1.