Kogelvangers haalt uit tegen De Fendert, toppers morsen punten in 3B

Prinsenland bleef tegen rode lantaarndrager Noad’67 ook al steken op een 1-1 gelijkspel. De Fendert moest in de tweede helft buigen in de derby tegen Kogelvangers (1-7) en zag zijn keeper Bryan Krijnen uitvallen met een zware kruisbandblessure. Tholense Boys verloor teleurstellend van Duiveland: 1-2. Klundert moest zijn meerdere erkennen in Kapelle: 0-3.

De Fendert-Kogelvangers 1-7 (1-1) 0-1 Robert Braber, 1-1 (pen.) Serge Palings, 1-2 Jorn Moerland 1-3 (e.d.) Luc de Rooy, 1-4 Mart Grootenboer, 1-5 Sebas van der Stel, 1-6 Sietse Vissers, 1-7 Braber.

Tot aan de rust hielden beide teams elkaar in evenwicht, met eerst twee dotten van kansen voor Serge Palings, de spits van de thuisclub. Na de openingstreffer van Robert Braber benutte Palings wel een strafschop, zij het in twee keer: 1-1. In de tweede helft stortte het met veel invallers gestarte De Fendert in elkaar, mede door twee eigen doelpunten. Tot overmaat van ramp moest doelman Bryan Krijnen met een ernstige kruisbandblessure naar de kant. Serge Palings nam zijn plaats onder de lat over en moest nog vier keer naar het net. Coach Ad Palings probeerde na afloop het verlies in de derby te relativeren. ,,We spelen met zoveel jonge mannekes van net zeventien jaar. Op een gegeven moment is de tank leeg.’’

Volledig scherm © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Klundert-Kapelle 0-3 (0-2) 0-1 (pen.) Wout Vink, 0-2, Stijn Driessen, 0-3 e.d.

Wout Vink mocht al vroeg in de wedstrijd van elfmeter aanleggen, na een overtreding op Reinier Goedemondt. Na die openingstreffer waren er een drietal open kansen voor de thuisclub, maar de uitblinkende goalie Lars Francke sleepte de Zeeuwen met goeie reddingen door die moeilijke fase heen. In het zicht van de rust schoot Stijn Driessen op aangeven van Goedemondt in de verre hoek raak: 0-2. Kort na de hervatting schoot Klundert een harde voorzet van Goedemondt in eigen doel en was het pleit beslecht: 0-3.

Krabbendijke-Halsteren 1-1(1-1) 1-0 Nicolas van der Zwan, 1-1 (e.d.) Ricardo Koole.

In het doel van Krabbendijke groeide Lorenzo Hoekman uit tot de uitblinker van de middag. Hoekman pakte tal van goeie ballen bij de vele kansen die Halsteren schiep. Ook was het vizier bij de Halsterse aanvallers vaak niet scherp afgesteld. Na een halfuur sloeg Nicolas van der Zwan uit het niets toe, na mistasten van Halsteren-verdediger Stijn Barendse: 1-0. Kort daarop kwamen de bezoekers op gelijke hoogte, door een onfortuinlijk eigen doelpunt van Ricardo Koole die een voorzet via zijn been achter Hoekman zag stuiteren: 1-1. Halsteren-coach Remco van Haaren noemde die gelijkmaker typerend voor de wedstrijd. ,,We kregen zoveel kansen en hadden bij rust al ruim op voorsprong moeten staan.’’ Ook in de tweede helft hield Krabbendijk stand, ondanks aandringen van de bezoekers.

Prinsenland-Noad’67 1-1 (1-1) 1-0 Mujib Yaqoubi, 1-1 Colin Moerland.

Bij de eerste aanval van de middag raakte de thuisclub al de paal. Even later was het raak, na een voorzet die door Mujib Yacoubi vol op de pantoffel werd genomen: 1-0. ,,Een wereldgoal’’, vond Prinsenland-coach Natalino Storelli. Door stug verdedigen en reddingen van doelman Pjotr Mosselman bleef Noad verder overeind. Storelli noemde zijn ploeg te gemakzuchtig en slordig in de afwerking. ,,We kregen kans op kans. Je moet killen.’’ In het zicht van de rust kwamen de Fliplanders onverwacht op gelijke hoogte, na een diepe bal die door jeugdspeler Colin Moerland op waarde werd geschat. In de verre hoek was het kassa: 1-1. Ook in het tweede helft was het eenrichtingsverkeer richting het doel van Mosselman. Met kunst- en vliegwerk werd het punt over de streep getrokken, tot tevredenheid van coach René Scholts. ,,Vanaf nu met het voor ons gebeuren, met tegenstanders die ook naar onderen kijken.’’

Seolto-WHS 4-4 (2-3) 1-0 Yannick van Niekerk, 2-0 Sebastian Stoop, 2-1 Jasper Gunter, 2-2 Jasper Gunter, 2-3 Jasper Gunter, 3-3 (pen.) Rowan Pruijssers, 3-4 Rik de Wit, 4-4 (pen.) Joshua Broeders.

De stoom kwam na afloop uit de oren bij WHS-coach Leon de Witte. Ver in blessuretijd ging de bal voor de tweede maal op de stip, na een ongelukkige handsbal. Joshua Broeders schoot in de zinderende pot alsnog de gelijkmaker binnen: 4-4. ,,We zijn bestolen’’, vond De Witte. De coach was ook niet te spreken over de zwakke start van zijn ploeg. Binnen de kortste keren keek WHS in Zevenbergen tegen een 2-0 achterstand aan, na een afstandsschot van Yannik van Niekerk en een treffer van spits Sebastian Stoop. Nog voor de pauze herpakte de lijstaanvoerder zich, met een loepzuivere hattrick van de weer eens ongrijpbare Jasper Gunter. Volgens Seolto-coach Frans Ceton ging zijn ploeg slecht met de verrassende voorsprong om. ,,We schrokken en gingen ineens dingen anders doen.’’ De 3-3 kwam tot stand uit een ook al door De Witte bekritiseerde strafschop, waarbij in de aanloop een ingooi voor WHS plots door de arbiter aan de Brabanders werd gegeven. Rowan Pruijssers hield geen rekening met de groen-witte sentimenten: 3-3. Tien minuten voor het einde leken de drie punten toch mee naar Sint-Annaland te gaan, nadat Rik de Wit een voorzet kon binnenlopen: 3-4. Ceton was blij met de late gelijkmaker. ,,Een punt was meer dan verdiend.’’

Tholense Boys-Duiveland 1-2 (1-1) 0-1 Michael Jonker, 1-1 Matthijs van Stee, 1-2 Dylan van Klinken.

Michael Jonker opende de score halverwege de eerste helft, met een schot van ruim dertig meter dat doelman David Niepce verraste: 0-1. Juist voor het rustsignaal kwamen de Tholenaren op gelijke hoogte, na een voorzet van Sam Nieuwkoop die door Matthijs van Stee het best werd begrepen: 1-1. Onmiddellijk na de pauze trof Jannes Deurloo voor de thuisclub de lat. Vijf minuten voor het einde besliste een actie van invaller Ronald Zwager de wedstrijd. Zwager legde het balletje netjes terug op de inkomende Dylan van Klinken: 1-2. Bij de verliezende coach Arie van der Zouwen waren de druiven zuur. ,,We kwamen zo vaak voor de goal.’’

ZSC’62 - Zwaluwe 1-2 (0-2). 0-1 Melvin Visseren, 0-2 Pim Schonk, 1-2 Mark Provoost.

,,Ik ben heel blij verrast door de manier waarop de jongens het opgepakt hebben”, vertelde Zwaluwe-coach Jack Beusenberg. Beusenberg staat sinds afgelopen dinsdag weer voor de groep bij Zwaluwe. ,,De eerste helft was super. Ze speelden gemotiveerd en gedisciplineerd.” Na de pauze ging de wedstrijd gelijk op, maar Zwaluwe kon al buigen op een 0-2 voorsprong. Ruim tien minuten voor tijd maakte ZSC’62 de aansluitingstreffer en daarna pompten ze alle ballen erin. ,,Maar dan kunnen we op een heel ervaren verdediging vertrouwen. Alleen onze voorste spelers konden we niet meer goed bereiken.” Zwaluwe kwam niet meer in de problemen en trok de overwinning over de streep.

Zaterdag 3D

ONI - Vuren 2-2 (1-0). 1-0 Tom Kolkert, 1-1 Bjorn Paul, 2-1 Lars van de Kletersteeg, 2-2 Bas van der Vliet.



ONI is al zeven wedstrijden op rij ongeslagen, maar speelde er daar vier van gelijk. ,,En daar schieten we niet heel veel mee op”, erkende ONI-coach Mark Kroese. ,,Maar vandaag zat er niet meer in. We waren zwaar gehavend. De vele doordeweekse wedstrijden breken ons op. We zijn niet zo fit meer.” Dat was na rust ook aan het spel te zien. ,,Dat was bedroevend. Maar we hebben een kleine selectie en veel pijntjes, dan is het knap dat we niet verliezen.”