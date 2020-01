Kogel is door de kerk: Klippel volgt Sweres op bij Roosendaal

Mark Klippel is enthousiast over de aanstaande samenwerking. ,,Roosendaal is een grote club die naar mijn mening de mogelijkheden heeft om nog stappen omhoog te zetten. In het gesprek met Remco Broos en Rinie Konings van de technische commissie werd mij de ambitie, organisatiestructuur en afspraken binnen de club duidelijk. Er is een duidelijk plan en in het gesprek met een delegatie van de spelersgroep was de drive, ambitie en vooral het plezier van de spelers ook erg herkenbaar aanwezig.”

Ook Roosendaal is blij met het vastleggen van Klippel. Broos van de technische commissie legt uit: ,,In overleg met de spelersgroep en het bestuur is een trainersprofiel opgesteld. Mark was vanaf het begin een belangrijke kandidaat en het was al vrij snel duidelijk dat hij perfect in het plaatje zou passen. Hij heeft een duidelijke visie en ambitie, is gewend om (indien nodig) jeugdspelers in te passen en heeft langere perioden bij een club gewerkt en daar ook telkens iets weggezet. Bij navraag over hoe Mark als trainer was, kregen we ook positieve signalen terug. Kortom: voor mij en alle betrokkenen in dit proces dus een perfecte invulling van de vacature voor hoofdtrainer van onze club”.