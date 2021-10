Koenraat bezorgt Dongen tegen Hoogland tweede zege op rij

Veel had de derdedivisionist niet te vrezen van Hoogland in de eerste helft. ,,Onze organisatie klopte en we hebben eigenlijk geen kansen weggeven", zei Dongen-trainer Osman Erbas over het eerste bedrijf. ,,Zelf kregen we ook niet bepaald veel kansen om te scoren, alhoewel ik ons wel een stuk dreigender vond.”

Doelman in vorm

Na de rust ging het bij de Kanaries echt draaien met een stortvloed aan kansen tot gevolg. ,,We hebben echt zes bijna niet te missen kansen om zeep geholpen. Dat is wel iets waar we niet tevreden over moeten zijn", vertelt Erbas. Hoogland was ook een aantal keren dichtbij een goal, maar Dongen-goalie Wessel Sprangers etaleerde opnieuw zijn goede vorm. ,,Hij pakte weer een geweldige bal”, wilde Erbas daar nog over kwijt. ,,Met het vertoonde spel in de tweede helft ben ik wel tevreden en uiteraard met het resultaat ook.”