Koenen mist zijn maatjes: 'We voetbalden al jaren met elkaar samen'

Dongen is de competitie in de derde divisie zondag in mineur begonnen. Twee keer werd er verloren, eerst bij TEC en daarna in eigen huis van GOES. Twee keer werd het 3-1. Opvallend: Dongen speelde in beide duels in de eerste helft ver onder zijn niveau om na de rust knap terug in de wedstrijd te komen. Hoewel er in beide duels kansen lagen op meer, kreeg de ploeg toch het deksel op de neus.