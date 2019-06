KNVB verplaatst wedstrijd Altena naar zaterdag, maar verandert locatie niet: ‘Wij gaan daar niet spelen’

De aanklager deed NSVV een schikkingsvoorstel naar aanleiding van het vuurwerkincident van afgelopen zaterdag, waarbij keeper Rob de Groot groggy op het veld bleef liggen . Dat hield een boete in van 500 euro en het betalen van de reiskosten van Altena. Daarmee is volgens de aanklager van de KNVB de zaak afgedaan. ,,In de ogen van de aanklager valt de spelers en staf onvoldoende te verwijten waardoor de opgelegde boete in de ogen van de aanklager een passende straf is. De aanklager zag om ook geen reden de wedstrijd op het terrein van de tegenstander (dan wel neutraal terrein) te laten spelen”, aldus een voorlichter.

De ploeg van Van der Werff had al besloten niet af te reizen naar Numansdorp, het besluit van de KNVB om de wedstrijd naar zaterdag te verplaatsen, verandert daar niets aan. ,,De emoties lopen dan te hoog op, het heeft veel met de spelers gedaan", aldus de trainer, die het besluit van de KNVB niet begrijpt. ,,Of we vanavond spelen of drie dagen later, dat maakt dan ook niet uit. Het was helemaal niet onze insteek om NSVV uit de nacompetitie te laten halen of iets dergelijks, maar we willen gewoon op neutraal terrein spelen.”