KNVB polst Halsteren voor promotie naar derde divisie

De voornaamste vraag die beantwoord moet worden is of de derde divisies - zaterdag en zondag - moeten bestaan uit zestien, zeventien of achttien ploegen. Belangengroep CVTD - voor de tweede- en derde divisie - heeft haar duidelijke voorkeur voor een volle competitie met achttien teams uitgesproken.

Volledig scherm Allebei de derde divisies bestonden afgelopen seizoen uit 17 ploegen. De beloftenploegen (Almere City FC 2 en ADO Den Haag 2) verdwijnen volgend seizoen uit de derde divisie. Hetzelfde geldt voor ONS Sneek (zaterdag) en FC Lienden (zondag). De vraag is nu of de KNVB kiest voor 16 ploegen per derde divisie of 18. © VoetbalNederland

In de derde divisie, het op een na hoogste amateurniveau, ontstaat ruimte omdat Jong Almere City FC en Jong ADO Den Haag verdwijnen naar de nieuwe O21-competitie. Bovendien is FC Lienden uitgestapt en wil ONS Sneek graag terug naar de hoofdklasse. Daardoor blijven er slechts dertig clubs over voor de twee divisies. In het geval dat de KNVB kiest voor twee derde divisies met achttien clubs, kunnen zes hoofdklassers een stap omhoog zetten.

Om de stemming te peilen heeft de KNVB contact gezocht met de voorzitters van de koplopers in de vier hoofdklassen: Sportlust’46, Staphorst, Hollandia en Unitas. Maar ook met Halsteren, de nummer twee van de hoofdklasse B op zondag. Dat bevestigt voorzitter Jan van Elzakker. ,,De bond heeft gevraagd of wij een probleem zouden hebben om te spelen in een derde divisie bestaande uit achttien clubs. Daar hebben wij geen bezwaar tegen, heb ik gezegd. Dat zou voor ons de enige manier zijn om volgend seizoen in de derde divisie uit te komen.”

Volledig scherm De top vijf in de vier hoofdklassen. De vier koplopers zijn reeds benaderd door de KNVB met de vraag of zij het prima vinden om in een derde divisie te spelen met 18 clubs. Ook Halsteren en ACV zijn gebeld. © VoetbalNederland

‘50 procent kans’

Of dat daadwerkelijk betekent dat Halsteren volgend seizoen naar de derde divisie gaat, hangt af van het besluit van de KNVB. ,,Als ze kiezen voor achttien ploegen, komen ze buiten de vier koplopers nog twee ploegen tekort. Dan wordt er gekeken naar de nummers twee uit de competitie, ook dat zijn er vier. Dus dan heb je 50 procent kans”, rekent Van Elzakker uit.

De voorzitter hoopt dat zijn ploeg volgend seizoen een stapje maakt. De ploeg hikt al jaren tegen promotie aan, maar greep de voorgaande twee keer mis in de nacompetitie. In welke klasse het team bij eventuele promotie zou worden ingedeeld, maakt Van Elzakker niets uit. ,,Ook als zondagploeg in de zaterdag derde divisie uitkomen, net zoals GOES, zou nog een optie zijn.”