KNVB pakt PCP hard na uit de hand gelopen duel met DIA

Zondag 4C RFC heeft ‘last’ van kampioens­feest­je, strijd om derde periode nog verre van beslist

DIA, SVC en PCP hebben nog goed uitzicht op de derde plaats in de rangschikking. In de strijd om de derde periode liggen de kaarten anders. Daar zijn Noordhoek, Right oh, WDS'19 en DIOZ nog in de race.

22 mei