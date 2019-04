KNVB neemt The White Boys uit de competitie: ‘Ik sta er niet van te kijken’

The White Boys had een aantal jaren geen standaardelftal meer. Totdat 26 Polen zich vorig jaar zich aanmeldden. Het Tilburgse Broekhoven, waar ze speelden, hield op te bestaan.

De laatste twee uitwedstrijden ging het echter mis en kwam The White Boys bij OVV’67 en Tuldania niet opdagen. Daarmee was de maat vol voor de KNVB. Gloria UC, Ollandia en FC Drunen hebben dus een vrije zondagmiddag erbij.

,,Dit is nieuw voor mij”, zegt bestuurslid Henrie van der Vleuten. ,,Maar ik sta er niet van te kijken. Je kunt niet zomaar twee keer wegblijven.” De wisselwerking tussen de Polen en de club liet volgens Van der Vleuten ook te wensen over.

Geen clubbinding

,,Na de wedstrijd kwamen er hooguit twee of drie spelers nog even in de kantine. Clubbinding was er niet, ze wilden zich niet echt aanpassen. Al heeft onze secretaris daar wel alles aan gedaan.” Dennis Schellekens was telefonisch niet bereikbaar. Of de Polen lid blijven van The White Boys, dat is ongewis. Van der Vleuten: ,,Ik denk niet dat we ze dit seizoen nog zullen zien.”

Het wegvallen van The White Boys heeft een drastisch effect in de vijfde klasse C, waarin de Polen uitkomen. Alle uitslagen vallen weg, waardoor er een hele andere rangschikking ontstaat. The White Boys wist dit seizoen namelijk te winnen van FC Drunen en Essche Boys en speelde gelijk tegen SVG (tweemaal) en Irene. Voor de rest werd elke wedstrijd verloren.

Andere koploper

Niet Riel, maar Ollandia is door het uitvallen van de Poolse ploeg de koploper in de vijfde klasse C. De ploeg van Bas van Engelen hoeft daarentegen nog maar één keer in actie te komen en dat is tegen de voornaamste kampioenskandidaat Riel. Riel - wat zondagavond nog eerste stond - heeft nu drie punten minder dan Ollandia, maar wel nog drie wedstrijden om het gat van drie punten te dichten.

Dan moet de ploeg van Nick van Vugt wel af zien te rekenen met Tuldania en Gloria UC, voordat de beslissende wedstrijd tegen Ollandia op de rol staat. Als Riel twee keer wint, heeft het aan een gelijkspel tegen Ollandia genoeg om de titel te pakken. Er kan zich ook een ander scenario voordoen in de vijfde klasse C.

Tuldania maakt kans

Tuldania, dat zondag nog een gat van acht punten had op Riel en Ollandia, staat acht punten achter op Ollandia en vijf punten achter op Riel. De ploeg uit Esbeek moet echter nog vier keer in actie komen en kan dus nog twaalf punten pakken. Als de oranje-zwarten vier keer weten te winnen, kan het zo zijn dat de titel in de vijfde klasse C naar Esbeek gaat. Zo kan de wereld er ineens heel anders uitzien.