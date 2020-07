KNVB maakt programma voor topamateurs bekend: Baronie op laatste speeldag naar Moerse Boys

BSC-spits Matteo Castro scoorde tegen NAC: ‘Het leukste doelpunt uit mijn carrière’

25 juli Spelen tegen NAC is voor een amateurvoetballer al heel wat, laat staan scoren. Matteo Castro (29) flikte het vrijdag. De spits van BSC stond op de juiste plek om een fout achterin bij NAC genadeloos af te straffen. En fraai: met een boogballetje over keeper Chiel Kramer. De Italiaanse Roosendaler tekende voor de 7-1 in het duel dat eindigde in 11-1. ,,Het leukste doelpunt uit mijn carrière.”