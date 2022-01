KNVB heeft twee scenario’s voor uitspelen tweede en derde divisie: clubs zijn verdeeld

vrouwenvoetbal Nog geen periodeti­tel voor DSE, Bavel met minimaal verschil onderuit bij Nooit Gedacht

Mathematisch had DSE een minimale kans om tegen Buitenveldert al de periodetitel binnen te slepen. Door het 1-1-gelijkspel moet het in een onderling duel gebeuren tegen Trekvogels. Bavel heeft de stunt in de beker niet kunnen herhalen in de competitie bij Nooit Gedacht. Waar het in de beker met 2-5 te sterk was in Geffen, verloor het twee weken later met 1-0.

28 november