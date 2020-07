KNVB heeft goed nieuws voor West-Brabantse amateurclubs: geen lange busreizen naar Zeeuws-Vlaanderen

amateurvoetbalDe West-Brabantse amateurclubs die eerder deze maand aan de bel trokken bij de KNVB over de aanstaande urenlange busreizen naar Zeeuws-Vlaanderen, kunnen opgelucht ademhalen. De voetbalbond heft de lokale Zeeuwse vijfde klasse op en voegt alle overgebleven Zeeuws-Vlaamse standaardelftallen bij de elf clubs in zondag 4A.

Dat heeft de KNVB woensdagmiddag aan de clubs laten weten. Vorige week kwamen de clubs en de voetbalbond op initiatief van de Woensdrechtse Voetbal Federatie (bestaande uit WVV’67, Grenswachters, Vivoo, ODIO en METO) bijeen voor vergadering in Kloosterzande. Daar hebben zowel de Zeeuws-Vlaamse als West-Brabantse verenigingen aangegeven liever in eigen regio te spelen dan te moeten afreizen naar de andere provincie. Aan deze oproep heeft de KNVB gehoor gegeven. ,,Vooruitlopend op een structurele oplossing hebben wij voor het seizoen 2020/21 gekozen voor het lokaal opheffen van de vijfde klasse in Zeeuws-Vlaanderen”, schrijft de voetbalbond naar de clubs. De Zeeuwse clubs uit die opgeheven klasse komen na de zomer uit in zondag 4A.

‘Derby’s in het vooruitzicht’

Voor de West-Brabantse clubs die komend seizoen in de vierde klasse uitkomen is dit een fijne geruststelling in aanloop naar de bekendmaking van de competitie-indelingen (10 juli). ,,We zijn heel erg opgelucht dat de KNVB heeft geluisterd naar onze argumenten, die we als WVF en andere West-Brabantse clubs hebben aangedragen”, reageert Erwin van den Heuvel, voorzitter van WVV’67. ,,In de bijeenkomst van afgelopen donderdag werd al snel duidelijk dat de Zeeuws-Vlaamse ploegen met ons op één lijn zaten. Daarnaast heeft ook Ivar Brouwer als lid van de ledenraad van de KNVB namens onze regio de afgelopen weken veel werk verzet om de problematiek binnen de KNVB onder de aandacht te brengen. We kijken uit naar het aankomende seizoen met de vele derby’s in het vooruitzicht.”

Quote Het werd al snel duidelijk dat de Zeeuws Vlaamse ploegen met ons op één lijn zaten Erwin van den Heuvel, Voorzitter WVV’67

De beslissing van de KNVB betekent dat zondag 4A ook komend seizoen volledig uit Zeeuwse ploegen bestaat. Enkele Zeeuwse verenigingen vreesden voor krachtsverschillen tussen doorgewinterde vierdeklassers en laagvliegers uit zondag 5A. Dat heeft de voetbalbond doen besluiten voor een format te gaan die vergelijkbaar is met die van het Belgische profvoetbal. ,,De zestien teams in zondag 4A spelen tot aan de carnavalsbreak een halve competitie (vijftien wedstrijden)”, is te lezen in de mailconversatie. ,,Vanaf 28 februari worden de nummers één tot en met acht ingedeeld in een sterke poule. De nummers negen tot en met zestien spelen in een minder sterke poule. Alle teams spelen dan weer een hele competitie.”

Door de beslissing van de KNVB heeft de voetbalbond nog wel drie teams ‘over’ in de vierde klasse. De verwachting is dat er nog een vierde klasse uit het district Zuid 1 uit zestien teams bestaat – met hetzelfde format – om deze overbezetting te compenseren. De KNVB heeft hier nog geen uitspraak over gedaan en was woensdag niet bereikbaar voor verdere uitleg.