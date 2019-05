KNVB haalt BMT uit de competitie: Rood-Wit en Dosko veilig, Moerse Boys behoudt periodetitel

Het bestuur amateurvoetbal van de KNVB heeft het eerste elftal BMT per direct uit de competitie genomen. De uit de hand gelopen wedstrijd tegen Rood-Wit van afgelopen zondag blijkt de druppel: het was de derde keer dat een wedstrijd van de Haagse ploeg het einde niet haalde. Het besluit van de bond heeft grote gevolgen voor de stand van zaken in de zondag eerste klasse B.

Door het uit de competitie nemen van BMT blijven er nu dertien ploegen over in de competitie en vervallen alle uitslagen van de ploeg uit Den Haag. Rood-Wit speelde thuis gelijk tegen BMT (0-0) en levert dus één punt in. Dosko lijdt geen puntenverlies: de ploeg uit Bergen op Zoom verloor uit van BMT.

Moerse Boys

De gevolgen voor Moerse Boys zijn groter. De ploeg mag weliswaar zijn periodetitel behouden, maar levert wel drie punten in. Het veelbesproken duel met BMT eindigde namelijk na drie pogingen om het uit te spelen alsnog in een 3-2 zege. Die drie punten is de ploeg uit Klein-Zundert dus kwijt. Voor de titelstrijd heeft dat grote gevolgen: koploper VOC verloor op de eerste speeldag van BMT, maar won thuis en levert dus ook drie punten in.

Maar: Moerse Boys speelde nog maar één keer tegen de Haagse ploeg, VOC al twee keer. Dat wil zeggen dat VOC nog drie duels te spelen heeft, Moerse Boys nog maar twee. VOC gaat aan kop met 53 punten uit 21 wedstrijden, Moerse Boys volgt met 52 punten uit 22 wedstrijden.

Rood-Wit en Dosko